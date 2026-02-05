Öztürk ailesinin yönetimden çekildiğini duyurduğu Bodrum FK, oyuncularını bir bir kaybediyor.

Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren TFF 1. Lig ekibinde yıldız futbolcu Musah Mohammed de takımdan ayrıldı.

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden TFF 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK’da yaprak dökümü devam ediyor.

Ege temsilcisinde, Musah Mohammed, bu sezon Süper Lig'deki performansıyla dikkat çeken Göztepe’ye transfer oldu.

Konuya dair yapılan açıklamada “Futbolcumuz Musah Mohammed’in transferi konusunda Göztepe Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz” denildi.