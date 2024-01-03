Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 16 yataklı yoğun bakım ünitesi açıldı.

ÇORUM'UN TEK HASTANESİ

Sağlık Müdürlüğü’nde yapılan açıklamada, Çorum’un tek 3. basamak ve merkezinin tek genel kamu hastanesi olarak hizmet veren Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, yüksek yoğun bakım doluluk oranlarını düşürmek ve il dışına sevkleri azaltmak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, yeni tesis edilen 2. seviye ve 16 yataklı yoğun bakım ünitesinin Ocak 2024 itibariyle hizmete alınarak yoğun bakım kapasitesinin artırıldığı bildirildi.

EMEKTARLARA TEŞEKKÜR

Açıklamada, “Hastanemiz yeni yoğun bakım ünitesinin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Hastanemizde kapasite artırıcı ve kesintisiz sağlık hizmet sunumuna dair yapısal ve işlevsel iyileştirme çalışmalarımız devam edecektir.”denildi.