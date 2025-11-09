Kayseri’de yaşayan ve henüz 11 yaşında yazmaya başlayan Eylül Yıldız; 17 yaşında bitirdiği roman ile yazarlığa ilk adımını attı.

Lise öğrencisi Eylül Yıldız; kitap okumayı sevmemekten kendi romanını yazma sürecine kadar uzanan yolculuğunu anlattı. Yazdıkça, kitabın akışını tamamen hayal gücüne bıraktığını belirterek Yıldız; "Ben roman yazmaya ortaokulda ve çok küçükken başlamıştım. Eskiden kitap okumaktan nefret ederdim. Kendime uyan kitapları okumayı keşfettim ve kendime ait bir kitabı yazmanın fikrinin harika bir şey olduğunu düşünmeye başladım. Elimde çok büyük bir güç var gibi hissediyordum ve her şeyi yapabilecekmişim gibi hissediyordum. Hayal gücüm de çok genişti; kendimi ifade etmek için yazmaya başladım. 6. sınıfta, 11 yaşımda kitabımı yazmaya başladım ve 7. sınıfın sonlarında bitirdim. Kitap, daha çok fantastik seven insanlara hitap eden bir havası var. 4 mevsim ile alakalı bir efsane anlatıyor. Yaz ayı arkadaşlığı, kış birlikteliği, bahar aşkı ve sonbahar ise ölümü sembolize ediyor. Ozan; bu 4 mevsim ile arkadaşlık ettikten sonra ölüyor ve tekrar dünyaya gelip hikâye başlıyor. Ben kitap yazmaya ilk başladığımda taklit ederek başladım ve başkalarından çok esinlendiğim oluyordu. Birkaç sene geçtikten sonra tamamen kendi aklımdan yazmaya başladım. Okuduğum kitapların çok etkisi var. Çok fazla fantastik kitap okuyorum. Fazla esinlendiğim bir yer yok; tamamen kendi hayal gücümden çıkmış bir ürün" dedi.