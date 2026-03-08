Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, İran’a yönelik olası askeri senaryolar ve bölgedeki savaşın gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'a kara harekatının bu şartlarda mümkün görünmediğini belirten Karakuş, Libya örneğini vererek, kendisi girmeden birilerine bu işi yaptırmaya çalışacağını söyledi.

Trump'ın İran'ın yüzde 65 füze yeteneğini yok ettiklerini hatırlatan Karakuş, Çin yardım etmedikçe bu durumun geçerli olamayacağına dikkat çekerek şunları söyledi:

İran'ın elindeki yüzde 40'lık füze bitmeden mutlaka sağlanacak, Çin devreye girecek diyorum. Çin rahatıkla devreye girsin diye ilanda bulundu. 'Çinlilerin hiçbir gemisinin Hürmüz'ün geçmesiyle ilgili sorun çıkarmayacağız bilakis destekleyeceğiz' dedi.

Şii'nin ve Çinlilerin söylediği '15 gün dayanın ondan sonna biz size yardım edeceğiz' konusu da ortadayken. Dediğim gibi Çin biraz daha muhtaç hale gelsin isiyor herhalde İran. Bu şartlarda girecek gibi görülüyor.