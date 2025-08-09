Çorum’un Alaca ilçesinde yapılan denetimde, kural ihlali yaptığı tespit edilen araç sürücülerine toplam 52 bin TL idari para cezası uygulandı.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yozgat Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde araçları tek tek durduran ekipleri sürücü ve yolcuların genel bilgi taramasını (GBT) yaptı.

Ehliyet Denetlemede 187 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 100 araç denetlendi.

Yapılan trafik denetimlerinde 18 araca çeşitli trafik ihlallerinden dolayı toplam 52 bin TL idari para cezası uygulandı.