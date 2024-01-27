Emre Öztürk Küçükçekmece Sinopspor ile imzaladı.

Üç sezon Ahlatcı Çorum FK forması giyen başarılı savunma oyuncusu bu sezon başında Vanspor’a transfer olmuştu.

İlk yarıda Vanspor’da forma giyen Emre Öztürk yönetim ile yaptığı görüşme sonunda ayrılık kararı almıştı.

Öztürk 3. ligde şampiyonluk mücadelesi veren ve devre arasında yaptığı transferlerle dikkat çeken Küçükçekmece Sinopspor ile yapılan görüşmeler sonunda 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Emre Öztürk çok istemesine rağmen sezon başı 19 numarayı Çorumlu futbolcu Sefer Kanıtemiz aldığı için 33 numara ile ikinci yarıda mücadele edecek.