Amatör futbolda 2. Amatör Küme Büyükler Ligi ve U 17 statüsü ve fikstürleri açıklandı.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan U 17 liginin 2 Mart cumartesi günü 2. Amatör Küme Büyüklerin ie 3 mart pazar günü oynanacak maçlarla başlayacağı açıkladı.

Ayan’ın yaptığı açıklamaya göre 2. Amatör Küme’de ise dokuz takım iki grupta mücadele edecek.

Çekilen kura sonucunda A grubunda Düvenci Belediyespor, Buharaspor, Mecitözü Gençlerbirliği, Sungurluspor ve Alacagücüspor

B grubunda Oğuzlar Belediyespor, Mecitözüspor, Bayat Belediyespor ve Osmancıkgücüspor takımları mücadele edecek.

3 Mart pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak 2. Amatör Küme’de gruplarda ilk iki maçlar sonunda ilk iki sırayı alan dört takım final grubuna yükselecek.

Çift devreli olarak oynanacak final grubu maçları sonunda ilk iki sırayı alan iki takım 1. Amatör Küme’ye yükselecek.

2. Küme’de ilk haftanın maçları ise şöyle:

Düvenci Belediyespor-Sungurluspor, Mecitözü Gençlerbirliği-Buharaspor. Grupta Alacagücüspor ilk haftayı bay geçecek. B grubunda Oğuzlar Belediyespor- Osmancıkgücüspor, Mecitözüspor-Bayat Belediyespor maçları oynanacak.

U 17 Liginde fikstür ve statü açıklandı.

İl Temsilcisi Engin Ayan U 17 liginde mücadelenin 2 Mart cumartesi günü başlayacağını açıkladı.

Dokuz takımın mücadele edeceği U 17 luginde tek grupta tek devreli lig maçları sonunda grupta ilk dört sırayı alan takımlar play-off’a yükselecek.

Ligde ilk hafta fikstürü ise Hattuşa Gençlikspor- HE Kültürspor, Gençlerbirliği- Buharaspor, Mimar Sinan Gençlikspor- Sungurluspor ve Osmancıkgücüspor- Alaca Belediyespor maçları oynanacak.

Ligde ilk haftayı İskilipgücüspor takımı bay geçecek.