U 15 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında Çorum Milli Eğitimspor kulübünden Berat Veli Körpeş dün akşam seansında bronz madalya maçı için mindere çıktı.
Yunanistan’ın Lautraki kentinde 15 Mayıs’ta başlayan ve yarın sona erecek olan U 15 Avrupa Güreş Şampiyonasında serbest stilde 44 kiloda milli mayoyu giyen Berat Veli Körpeş ilk tunda Slovak rakibini yenerek ikinci tura yükseldi.
İkinci tur maçında Rus rakibine yenilen Berit Veli Körpeş rakibinin finale yükselmesi üzerine repesaj maçı yapmaya hak kazandı.
İlk repesaj maçında Bulgaristan’dan rakibini yenen Berat Veli Körpeş dün akşam seansında Azerbaycan’lı rakibi ile üçüncülük beşincilik maçı için mindere çıktı.
Özmez kardeşlerin madalya mücadelesi
U 15 Kadınlar Avrupa Şampiyonasında milli mayoyu giyen Belediye İskilipspor’un iki milli güreşcisi madalya mücadelesi devam ediyor.
50 kiloda mücadele eden Esma Ölmez ilk turda İtalyan rakibini 8-5 yenerek ikinci tura yükseldi.
İkinci turda Ukrayna’lı rakibine yenilen Esma Özmez rakibinin finale yükselmesi halinde repesaj maçı yapmaya hak kazanacak.
62 kiloda milli mayoyu giyen Özdenur Özmez ise dün akşam seansında ilk maçında Bulgaristan’lı rakibi ile karşılaşacak.
Avrupa Şampiyonasında serbest ve kadınlarda bugün yapılacak final maçları ile sona erecek.