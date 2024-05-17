Adanaspor maçının ilk dakikalarında arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan Erzurum, Urfa ve Bolu maçlarında forma giyemeyen Geraldo, Kocaelispor maçına ilk 11'de başladı.

Geraldo'nun olmadığı son 3 maçta iki mağlubiyet, 1 beraberlik alan kırmızı siyahlılar Geraldo'nun dönüşüyle 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı ve play off yarı finaline yükseldi.

Bu sezon etkileyici performansı ile dikkatleri üzerine çeken Geraldo, Kocaelispor maçında da sakatlıktan yeni dönmesine rağmen iyi bir oyun sergiledi.

Geraldo maçın 74.dakikasında alkışlarla yerini Eren Aydın'a bıraktı.

Bu sezon kırmızı siyahlı forma ile 31 maça çıkan Geraldo 7 gol, 7 asiste imza attı.