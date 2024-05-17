530 bin nüfuslu tarım ve sanayi kenti Çorum'un en büyük hayali Süper Lig'de mücadele etmek.

Binlerce yıldır çeşitli uygarlıkların yan yana ve üst üste oluşturduğu, yerli Anadolu kültür geleneğini devam ettiren illerin başında gelen Çorum'un en büyük hayalinin gerçekleşmesine sadece 3 maç kaldı.

Geçtiğimiz yıl şampiyon olarak 56 yıl sonra 1.Lig'de mücadele etmeye hak kazanan kırmızı siyahlılar, tarih yazdı.

Başkan Oğuzhan Yalçın'ın inancı, azmi ve sinerjisi ile ilk senesinde büyük işler başaran ve play off yarı finaline kadar kalmayı başaran kırmızı siyahlıların Süper Lig hayalinin önünde 3 maç kaldı.

Havaalanı ve hızlı tren gibi hayalleri bulunan şehrin bunlardan daha önemli bir hayali var artık.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi devleri Çorum'da ağırlamak, dünyaca ünlü futbolcuları Çorum'da görmek için sabırsızlanan bir şehir.

Tarih yazmak için önümüzde şimdi Pazartesi günü Bodrumspor maçı var.

Tüm şehir bu maça odaklandı. Yine Kocaelispor maçındaki gibi müthiş taraftarı bu maçta görmek istiyoruz.

Haydi! Hayalleri gerçeğe dönüştürmeye...