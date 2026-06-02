8. Hırsızlığa karşı gerekli önlemleri ihmal etmeyiniz. Direksiyonu baston kilit ile ayrıca kilitlemek, alarm taktırmak, araçta ruhsat, cüzdan, çanta vb. değerli eşyaları bırakmamak ve eczane, fırın gibi kısa süreli uğranacak yerlerde bile kontağı üzerinde bırakmamak önemlidir.

Özellikle dörtlü ikaz lambalarını yakıp, küçük çocuk araçta bulunurken kontağı üzerinde bırakıp eczaneye, fırına vb. giren vatandaşların hem araçları hem de çocukları ciddi tehlike altındadır.

9. Yıldırım düşmesi tehlikesinin bulunduğu durumlarda otobüs, otomobil veya minibüs gibi araçlardan çıkmayınız. Mümkünse elektrik direklerinden, ağaçlardan, köprülerden ve benzeri yapılardan uzak, güvenli bir alana geçiniz. Pencereleri kapatınız. Aracın metal aksamına dokunmayınız ve cep telefonu kullanmamaya özen gösteriniz.

10. Aracınızı park ederken çok dikkatli olunuz.

Üç-beş dakikalık kısa süreler için dahi olsa aracınızı rastgele park etmeyiniz. Her zaman o yoldan itfaiye, polis, ambulans veya toplu taşıma araçlarının geçebileceğini unutmayınız. Bu konuda ailenizi ve çevrenizi de bilinçlendiriniz.

Aracınızın uygunsuz şekilde park edilmesi nedeniyle bir ambulansın hastaya iki dakika geç ulaşmasına sebep olursanız, yaralının durumuna bağlı olarak çok ciddi sonuçlar doğabilir. Bazı durumlarda saniyelerin bile hayati öneme sahip olduğu unutulmamalıdır. Böyle bir durumda hem vicdani sorumluluk taşıyabilir hem de mağdur yakınlarının tepkisiyle karşılaşabilirsiniz.

Rastgele park edilen araçlar nedeniyle toplu taşıma araçları varacakları yere gecikmeli ulaşabilmektedir. Bu durum, insanların zaman kaybetmemek için özel araçlarını kullanmayı tercih etmelerine; özel aracı olmayanların ise mağduriyet yaşamasına ve streslerinin artmasına neden olmaktadır.

Bu konuda araç sürücüleri gerekli hassasiyeti göstermeli, yetkililer de gerekli önlemleri almalıdır.

11. Bir trafik kazasıyla karşılaştığınızda önce kendi güvenliğinizi sağlayınız. Gerekli uyarı işaretlerini yerleştiriniz (en az 150 metreden görülecek şekilde) veya dörtlü ikaz lambalarını yakınız. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyiniz.

Arama sırasında kendinizi tanıtınız, kaza hakkında kısa ve net bilgiler veriniz, bulunduğunuz yeri doğru şekilde tarif etmeye çalışınız. Karşı taraf görüşmeyi sonlandırmadan telefonu kapatmayınız. Cep telefonunuzda ve araçta bulundurduğunuz not defterinde acil yardım numaraları kayıtlı olsun; panik anında unutabilirsiniz.

Çocuklarınıza da böyle durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğretiniz ve zaman zaman uygulamalı tatbikatlar yaptırınız.

Örnek Acil Yardım Araması

o Alo, alo!

o 112 Acil Çağrı Merkezi, buyurun.

o Ben Talha Odabaşı. Çorum'dan Osmancık ilçesine giderken önümüzdeki otomobil, muhtemelen yolun kaygan olması nedeniyle yoldan çıkarak takla attı. Acil yardım ihbarında bulunmak istiyorum.

o Kaza yerini tam olarak tarif edebilir misiniz?

o Çorum'dan yaklaşık 15-20 kilometre ileride, Gölünyazı mevkiindeyiz. Dikkat çekmek için aracımızın dörtlü ikaz lambaları yanıyor.

o Anlaşıldı. Ambulans yönlendirildi. Yaralılar hakkında bilgi verebilir misiniz?

o Araçta iki kişi var. Araçtan çıkmayı başardılar ancak birinin bacağı kırılmış olabilir. Sürekli "Bacağım, bacağım!" diye bağırıyor. Ayrıca araçta küçük çaplı bir yangın başladı. Babam yangın söndürme cihazıyla müdahale etmeye çalışıyor.

o Anlaşıldı. Yaralıyı hareket ettirmeyiniz ve yalnız bırakmayınız. Lütfen ekipler gelene kadar bekleyiniz. Ayrıca ikinci bir kazaya sebebiyet vermemek için diğer araçların güvenliğini de sağlayınız.

o Teşekkür ederim.

*

