Demokrat Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Tunç, Çorum Belediyesi tarafından duyurulan “Kurbanlarımız Çorumlu Kardeşlerimize” kampanyasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tunç, belediyenin Halk Et üzerinden yürüttüğü kurban bağışı uygulamasına yönelik değerlendirmelerde bulunarak, kampanyanın işleyişi, belirlenen ücretler ve dağıtım süreci hakkında çeşitli eleştirilerde bulundu.

Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çorum Belediyesi tarafından duyurulan ‘Kurbanlarımız Çorumlu Kardeşlerimize’ kampanyası, kağıt üzerinde yardımlaşma ruhunu yansıtıyor gibi görünse de uygulamanın detayları ve belirlenen bedel halk nezdinde ciddi soru işaretleri uyandırmaktadır. Sosyal belediyecilik iddiasındaki bir yönetimin, kurban gibi hassas bir ibadeti sadece bir ‘online ödeme’ ve ‘et dağıtım’ sürecine indirgemesi eleştiriye açıktır.

19.500 TL’lik bedel gerçekçi mi? Piyasadaki canlı hayvan fiyatları ve büyükbaş hisse bedelleri göz önüne alındığında, 19.500 TL’lik rakamın neye göre belirlendiği açıklanmaya muhtaçtır. Vatandaşın kendi imkânlarıyla daha uygun fiyatlara veya daha yüksek verimli kurbanlıklara ulaşabildiği bir ortamda, belediyenin ‘hizmet bedeli’ adı altında piyasa üstü bir fiyatlandırma yapıp yapmadığı şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmalıdır.

Belediyenin kendi iştiraki olan Halk Et Kombinası’nı bu işin merkezine koyması, yerel kasapları ve besicileri sürecin dışında bırakmaktadır. Kurban Bayramı, yerel ekonominin ve küçük esnafın canlandığı bir dönemdir. Belediyenin tüm bağışları tek bir merkezde toplaması, Çorum esnafının ekmeğine ortak olmak demektir.

Duyuruda etlerin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla dağıtılacağı belirtiliyor. Ancak bu etlerin hangi kriterlere göre hangi mahallelerde dağıtılacağı; siyasi bir ayrım gözetilip gözetilmeyeceği konusunda topluma net bir güvence verilmemiştir. Kurban eti üzerinden bir ‘minnet borcu’ yaratılmamalı, dağıtım süreci sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla eşgüdümlü, şeffaf bir denetime tabi tutulmalıdır.

Kurban, sadece bir ‘protein transferi’ değildir. Vatandaşın kurbanının kesildiğini görmesi, vekalet sürecinin şeffaflığı ve o maneviyatı hissetmesi esastır. Sürecin tamamen ‘online sistem’ ve ‘kapalı kapılar ardındaki tesis’ modeline dönüştürülmesi, kurban ibadetini sıradan bir bağış faaliyetine dönüştürme riski taşımaktadır.

Çorum Belediyesi, hemşehrilerinden topladığı bu bedellerin her kuruşunun hesabını vermeli, dağıtım listelerini objektif verilere dayandırmalı ve yerel esnafı mağdur etmeyecek formüller geliştirmelidir. Aksi takdirde bu kampanya, yardımlaşmadan ziyade belediyeye kaynak yaratma projesi olarak anılacaktır.”