Çorum Belediye Meclisinin mayıs ayı toplantısı dün yapıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında yapılan toplantıda gündem dışı söz alan CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, Gazi ve İnönü Caddelerinde hayata geçirilecek olan süreli park yasağı uygulamasına tepki gösterdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak proje yapılması için yetki istenen gündem maddesi hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Amasya ve Sivas’ta merkezi caddelerdeki aynı problemi Elektronik Denetim Sistemi (EDS) ile çözdüklerini gördük. Arkadaşlarımız yerinde inceleme yaparak ilgililerle görüştüler. Bu EDS sistemi ile parklanma sorunlarını birkaç yıldır çözdüklerini gördük. İçişleri Bakanlığının daha önce Konya ve Balıkesir’de pilot proje olarak uyguladığını öğrendik. İçişleri Baklanımız Mustafa Çiftçi’ye Çorum’un bu konuda üçüncü pilot il olması talebimizi ilettik. İçişleri Baklanımız Mustafa Çiftçi de konuyu çok yakından takip etti. Gazi ve İnönü Caddesi esnaflarımızın da bu konuda ciddi talebi vardı. Geçtiğimiz hafta içinde Bakanlık tüm altyapıyı oluşturdu. Kameralar kuruldu sistem kuruldu ve hazır hale getirildi. Tam bu süreçte de İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak hizmet projesi yapmamız gerekiyor. Bunun içinde Meclisimizden yetki almamız lazım.

Uygulama Atatürk Lisesinin köşesinden Anitta Otele kadar olan bölümü kapsıyor. Sabah 07.00 ila akşam 20.00’a kadar olan zaman dilimini kapsıyor. Bu saatler arasında vatandaşlarımız 15 dakika süreyle park yapabilecek. 16’ncı dakikada cezai işlem uygulanacak. Burada kesilen cezalarda belediyeye gelmeyecek. Tüm sorumlu Bakanlık olacak. Eğer vatandaşımızın işi 15 dakikadan fazla sürecekse Gazi ve İnönü Caddelerinde yeterli sayıda otoparkımız var. Bunların sayılarını daha da artırıyoruz. Aldığımız son kararla belediyeye ait tüm otoparkları belediyenin işletmesine karar vermiştik. BELTUR üzerinden biz işleteceğiz. Bu günlerde Arif Ersoy Caddesinde yapılacak olan çok katlı otoparkın proje hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz. Çok kısa sürede temel atmak suretiyle burada da çok katlı otoparkı hizmete sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

‘TRAFİK SORUNUNA DAHA AKILCI ÇÖZÜMLER BULUNMALI’

CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz ise yaptığı gündem dışı konuşmada Gazi ve İnönü Caddelerinde hayata geçirilecek olan süreli park yasağı uygulamasına tepki göstererek, “Daha önce bu konuda birçok yöntem denendi ancak başarılı olmadı.

Şimdi ise bu konuda pilot il seçildi. Kamuya ne zaman para lazım olsa Çorum hemen pilot bölge olur. Bu yeni sistemde 1 dakika geçse cezayı yapıştıracak. Bu belediye yılladır her konut yapandan otopark parası topladı. Çorum Belediyesinin otopark hesaplarında ne kadar para var. Bunun ne kadarını otopark yapmak için kullandı. Otopark sorununu çözemeyenler, şehrin bir türlü trafik master planını yapamayanlar bugün Gazi ve İnönü Caddelerinde cezayla Çorum’luyu terbiye etmenin derdinde. Sabah işe gitmek çile haline geldi. Hiç iğneyi kendimize batırmıyoruz. Şehri yönetenler trafik ve otopark meselesinde sınıfta kalmıştır. Cezalardan bıktık. Akılcı çözümler neden üretilmiyor. Özel otopark ücretleri çok pahalı. Buna bir çözüm bulunmalıdır” dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak proje yapılması için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a yetki verilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.