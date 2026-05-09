Çorum Belediye Meclisinin dün yapılan mayıs ayı toplantısında SMA Tip 2 hastası Mustafa Baran bebek için başlatılan bağış kampanyasında destekte bulunuldu.

CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, SMA Tip 2 hastası Mustafa Baran bebeğin tedavisinin yurt dışında yapılabilmesi için başlatılan yardım kampanyasının

yüzde 60 seviyesine ulaştığını belirterek geri kalan kısmın kısa sürede tamamlanması için vatandaşlardan destek istedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise tüm meclis üyeleri ve toplantıya katılan birim müdürlerinden Mustafa Baran bebeğe yardım kampanyasına SMS ile 50 TL yardım yapmalarını istedi. Başkan Aşgın, tüm vatandaşları Mustafa Baran bebeğe destek olmaya davet etti.