Kurumlar arası Masa Tenisi il birinciliğinde şampiyonluğu erkeklerde Çorum Belediyespor kadınlarda ise rakipsiz olarak Gençlikspor kazandı.

Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Kuruluşlar arası Masa Tenisi il birinciliğinde erkeklerde dört takım mücadele etti. Yeni Spor Salonunda yapılan il birinciliğinde Çorum Belediyespor takımı tüm maçlarını kazanarak şampiyonluğu kazanırken Çorum Emniyet Müdürlüğü takımı ikinci Oğuzlar Kaymakamlığı takımı üçüncü Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu takımı ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Kadınlarda ise Çorum Gençlikspor rakipsiz olarak birincilik kupasını aldı. Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya takımlara ise kupaları Masa Tenisi İl Temsilcisi Alpaslan Hoşgör tarafından verildi.

Şampiyon olan Çorum Belediyespor erkek ve Gençlikspor kadın takımları 4-6 Temmuz tarihlerinde Ordu’da yapılacak Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecekler.

İl Temsilcisi Alpaslan Hoşgör 27-28 Haziran tarihlerinde Yeni Spor Salonunda yapılacak olan Babalar Günü Masa Tenisi turnuvasına tüm babaları davet ederken ilimizi temsil edecek takımlara Ordu’da başarılar diledi.