Serikspor ile Sakaryaspor Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi. Antalya ekibi, 88. dakikada Jetmir Topalli (Penaltı) ve 90+9'da Gökhan Altıparmak'ın golleriyle maçı 2-0 kazandı.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Serikspor puanını 35'e çıkardı.

4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Sakaryaspor ise haftayı 32 puanla kapattı.

Küme düşme potasında yer alan Sakaryaspor'u ligin bitimine 6 hafta kala zorlu bir fikstür bekliyor.

Muhabir: Çorum Hakimiyet