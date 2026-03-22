Serikspor ile Sakaryaspor Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi. Antalya ekibi, 88. dakikada Jetmir Topalli (Penaltı) ve 90+9'da Gökhan Altıparmak'ın golleriyle maçı 2-0 kazandı.
Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Serikspor puanını 35'e çıkardı.
4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Sakaryaspor ise haftayı 32 puanla kapattı.
Küme düşme potasında yer alan Sakaryaspor'u ligin bitimine 6 hafta kala zorlu bir fikstür bekliyor.
