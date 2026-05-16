Dünkü Bodrum maçından sonra açıklamalarda bulunan Arca Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere; 'Biz Süper Lig'e çıkacağız' dedi

Dere; "ARCA Çorum FK'mız, ortaya koyduğu müthiş mücadeleyle, Arda ve Samudio'nun muhteşem golleriyle, Süper Lig'i gerçekten hak eden harika taraftarının önünde aldığı 2-0'lık galibiyetle final biletini kapıyor. Ligin ilk maçından beri aynı noktada, aynı iddiadayım. Bu şehir Süper Lig'i hak ediyor. Bu takım, bu ligin en iyi takımlarından biri. Bu camia, bazı odakların düşündüğü gibi küçük bir Anadolu şehrinin basit bir camiası değil. Takımımız inandı, teknik ekibimiz ve yönetimimiz inandı. Taraftarımız ve bütün Çorum inandı. Bu yolun sonu Süper Lig. Konya'da Erokspor'u yenerek hedefimize ulaşacağız. Bundan herkes emin olsun. Takımımızı, teknik ekibimizi, yönetimimizi ve 120 dakika boyunca bir dakika olsun susmadan takımımızın yanında olan muhteşem Çorum FK taraftarını kutluyorum. Bir kez daha ve son kez söylüyorum. Biz Süper Lig'e çıkacağız." ifadelerini kullandı