Beltaş 2. Amatör Küme’de gruplarda ikinci yarı heyecanı dört maçla başladı. Gruplarda final grubuna yükselme mücadelese nefes nefese devam ediyor.

A grubunda ilk yarıyı lider olarak tamamlayan Mecitözü Gençlerbirliği ligin ilk yarısında sezonun tek mağlubiyetini aldığı Buharaspor’u aynı skorla yenerek grupta liderliğini sürdürdü ve en yakın rakibi ile puan farkını dörde çıkardı.

Grubun diğer maçında Düvenci Belediyespor, Sungurluspor deplasmanında aldığı 3-1’lik galibiyet ile ikinci galibiyetini aldı ve 8 puanla ligde ikinci sıraya yükseldi. Final Grubu iddiasını artırarak devam ettirdi.

Ligde A grubunda altıncı hafta maçları pazar günü oynanacak. Haftanın kritik maçında lig lideri Mecitözü Gençlerbirliği ligin iddialı takımı Alacagücüspor ile sahasında karşılaşacak. Diğer maçta ise Düvenci Belediyespor ile Buharaspor takımları mücadele edecekler. B grubunda ise bu hafta maç oynanmayacak.