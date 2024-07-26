Ahlatcı Çorum FK’da ikinci etap kampı tamamlandı.

Kırmızı Siyahlı takım üç günlük izne çıktı.

Yeni sezon hazırlıklarına 30 Haziran’da Çorum’da başlayan kırmızı siyahlı takım on günlük ilk etap çalışmalarını kendi tesislerinde yaptı.

Bu kampın ardından iki gün izne çıkan Çorum FK ikinci etap çalışmaları için 11 Temmuz’da Bolu Korul Otel’de kampa girmişti.

14 gündür Bolu’da ikinci etap çalışmalarını Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde sürdüren Çorum FK dün yaptığı antrenmanla bu etabıda tamamladı.

Dün sabah erken saatlerde Bolu’da son antrenmana çıkan Çorum FK yenileme çalışması ile kampı tamamladı ve üç günlük izne çıktı.

Kırmızı siyahlı takım 29 Temmuz pazartesi günü saat 16’da tesislerde toplanacak ve akşam saat 18’de yapacağı çalışma ile yeni sezon hazırlıklarının son etabına start verecek.