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Çorum’un Mecitözü İlçesi Körücek Köyü nüfusuna kayıtlı olup İzmir’de ikamet eden Özkan Topcu’nun eşi Ergül Topcu, genç yaşta hayatını kaybetti.

Körücek Köyü eski muhtarı İrfan Topcu ile eşi Hacer Topcu’nun gelini, Saime ve Hasan Topcu’nun yengeleri, Özkan Topcu’nun eşi Ergül Topcu (43), rahatsızlığından dolayı uzun süredir tedavi görüyordu. Ergül Topcu, hayata veda etti.

2 kız çocuğu annesi olan Ergül Topcu’nun cenazesi 1 Kasım Çarşamba günü saat 12.30’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek törenin ardından, Körücek Köyü’nde toprağa verilecek.