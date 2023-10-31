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UEFA Uluslar C Ligi'nde Çorum Şehir Stadı'nda oynanan Lüksemburg mücadelesinde Kadın Millî Takımları adına seyirci rekoru kırıldı.



Daha önce geçen ay Elazığ'da oynanan Türkiye - Litvanya Kadın A Millî Takım mücadelesini 6500 biletli seyirci izlemişti.

12 BİN 130 KİŞİ İZLEDİ

Bu akşamki Lüksemburg maçında Çorumlu taraftarlar, Şehir Stadı'nı hınca hınç doldurdu. Toplam 12.130 biletli seyirci maça gelerek rekorun yeni sahibi oldu.

TFF'DEN ÇORUM'A TEŞEKKÜR

Türkiye Futbol Federasyonu da maç sonrası bir mesaj yayınlayarak; "Türkiye Futbol Federasyonu olarak rekor kıran Çorum halkını kutlar; verdikleri büyük destekler için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.