Çorum'un Kargı ilçesinde uzun yıllardır orman işlerinde çalışan 41 yaşındaki Özgür Yağcı, ormanda çalışırken geçirdiği traktör kazası sonucu hayatını kaybetti.

Aslen Saraçlar Köyü'nden olan ve Kargı’da ikamet eden Özgür Yağcı’nın, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kargı İlçesi Saraçlar Köyü Abdu Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup Kargı'da ikamet eden, merhum Zeynal Yağcı'nın oğlu Özgür Yağcı’nın genç yaşta vefatı derin üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Kargı Büyük Camide kılınacak cenaze namazından sonra Kargı mezarlığına defnedilecek.