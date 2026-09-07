İçişleri Bakanlığı, polis ekiplerince aralarında Çorum'un da bulunduğu 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 2 ton 367 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 34 bin 459 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlara bin 345 ekip, 3 bin 360 personel, 11 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği katıldı. Bakanlık, gerçekleştirilen operasyonlarda 2 ton 367 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 34 bin 459 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Konuya ilişkin bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik polisimiz tarafından son 10 günde düzenlenen operasyonlarda; 2 ton 367 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 34 bin 459 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 894 şüpheli yakalandı, 24’ü tutuklandı.

93’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince

ÇORUM'DA VAR

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Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak’ta gerçekleştirilen operasyonlara bin 345 ekip, 3 bin 360 personel, 11 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.