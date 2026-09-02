Geçtiğimiz sezon Arca Çorum FK forması giyen Sırp futbolcu Daniel Aleksic, futbola veda ettiğini duyurdu.

Türkiye'de Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Konyaspor ve son olarak Çorum FK forması giyen Danijel Aleksic, 35 yaşında futbola veda etti.

Sezon sonunda Çorum FK'dan ayrılan Aleksic, sosyal medya hesabından bir duygusal paylaşım yaparak; "Profesyonel futbol kariyerimi sonlandırma anı geldi." dedi

'Dünyanın birçok ülkesinde ve şehrinde yaşama ve oynama ayrıcalığına sahip oldum.' diyen Aleksic; "Bunun için doğru zamanın ne zaman olduğunu asla bilemezsiniz, ama eminim ki şimdi ve bu kararla huzurluyum, çünkü elimden gelenin en iyisini verdiğimi biliyorum. Hayatım, tutkum ve aşkım olan bir şey için tüm duygularımı birkaç cümleyle anlatmak ve ifade etmek kolay olmasa da, olabildiğince kısa olmaya çalışacağım. Tek istediğim topa vurmak, peşinden koşmak, düşmek ve tekrar kalkmak ve böyle devam etmekti. Sokakta, okul bahçesinde veya dünyanın herhangi bir stadyumda daha az önemliydi, sadece topun orada olması yeterliydi. Futbolun bana hayatı öğretmesini istedim. Dostluk, paylaşım, birliktelik, sorumluluk ve disiplin. Kazandığımda nasıl davranacağımı ve kaybettiğimde nasıl yoluma devam edeceğimi öğrenmek. Ondan çok daha fazlasını aldım ve bunun için son derece minnettarım. Dünyanın birçok ülkesinde ve şehrinde yaşama ve oynama ayrıcalığına sahip oldum. Farklı insanlarla ve kültürlerle tanıştım, dostluklar kurdum ve hayatımın geri kalanında yanımda taşıyacağım deneyimler yaşadım. Bütün bunlar spor ve futbol sayesinde oldu. İşte bu yüzden spor sadece sonuç veya madalya ile ilgili değildir. Spor insanı şekillendirir. Karakter oluşturur. Toplumun bir parçası olmayı, gerçek değerleri paylaşmayı ve başkalarına saygı duymayı öğretir. Kariyerinizden çok daha uzun süre yanınızda taşıyacağınız hayat dersleri verir. Çünkü sonuçta spordan aldığınız şey sadece kazandığınız şey değil, aynı zamanda neye dönüştüğünüzdür." ifadelerini kullandı