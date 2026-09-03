Trendyol Süper Lig'in 4. haftada oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Arca Çorum FK-Eyüpspor maçını İzmir bölgesi hakemlerinden Davut Dakul Çelik yönetecek.

Çelik'in yardımcılıklarını ise Samet Çiçek, Özcan Sultanoğlu ve Ayberk Demirbaş yapacak.

ÇORUM FK 2 MAÇI DA KAYBETTİ

Çelik bugüne kadar Çorum FK'nın 2 maçında düdük çalarken, kırmızı siyahlılar 2 maçta da mağlubiyetle ayrıldı.

AMED MAÇINDA ÇORUM'UN GOLÜNÜ ENGELLEMİŞTİ

Çelik, geçtiğimiz sezon Amedspor'a 1-0 yenildiğimiz maçta görev almıştı.

Ahmet Ildız Bursaspor'a gidiyor
Ahmet Ildız Bursaspor'a gidiyor
İçeriği Görüntüle

51.dakikada Amed kalecisi Erce Kardeşler topu elinden kaçırmış, Samudio önünde bulduğu topu ağlara göndermişti ama İzmirli hakem olmayan faule düdük çalarak Çorum FK'nın bariz golünü engellemişti.

Muhabir: Fatih Battar