Trendyol Süper Lig'in 4. haftada oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Arca Çorum FK-Eyüpspor maçını İzmir bölgesi hakemlerinden Davut Dakul Çelik yönetecek.

Çelik'in yardımcılıklarını ise Samet Çiçek, Özcan Sultanoğlu ve Ayberk Demirbaş yapacak.

ÇORUM FK 2 MAÇI DA KAYBETTİ

Çelik bugüne kadar Çorum FK'nın 2 maçında düdük çalarken, kırmızı siyahlılar 2 maçta da mağlubiyetle ayrıldı.

AMED MAÇINDA ÇORUM'UN GOLÜNÜ ENGELLEMİŞTİ

Çelik, geçtiğimiz sezon Amedspor'a 1-0 yenildiğimiz maçta görev almıştı.

51.dakikada Amed kalecisi Erce Kardeşler topu elinden kaçırmış, Samudio önünde bulduğu topu ağlara göndermişti ama İzmirli hakem olmayan faule düdük çalarak Çorum FK'nın bariz golünü engellemişti.