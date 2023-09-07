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24 Ağustos Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Boğazkale Kaymakamı olarak atanan Emine Yıldız, görevine başladı.

Daha önce Çorum'un Laçin ilçesinde de görev yapan Yıldız, kamu personeliyle tanıştıktan sonra makamına geçerek görevine başladı.

Türkiye’nin en genç kaymakamı olarak Laçin’de görev yapan ve yaptığı başarılı çalışmalarla ilçe halkının gönlünde taht kuran genç kaymakam, 2021 yılında Acıgöl Kaymakamlığı’na atanmıştı.

Son Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 yıl aradan sonra Çorum’a geri dönen Emine Karataş, Boğazkale’de resmi karşılama törenin ardından görevine başladı.

EMİNE KARATAŞ YILDIZ KİMDİR?

Emine Karataş Yıldız, 1995 Yozgat doğumlu ilk orta ve lise öğrenimini Yozgat’ ta tamamladı. 2016 Yılında Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi bölümünü bitiren Kaymakamımız 2018 yılında yapılan Kaymakam adaylığı sınavında başarılı olarak mesleğe intisap etti. Yozgat Valiliğinde İl Merkez stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Aksaray/Eskil ve Çorum/Laçin ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.