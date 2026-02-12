FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre komite, kulübe toplam 2 dosyadan 12 puan tenzili cezası uyguladı.



Adana Demirspor, ligde eksi 40 puanla son sırada bulunuyor. Adana temsilcisi yeni sezonda yoluna 2. Lig'de devam edecek.

YÖNETİMİ TARAFTAR ALMIŞTI

Adana Demirspor'un yeni sahibi taraftarı olmuştu. Bir süredir mali krizle mücadele eden kulüpte yönetim, Şimşekler Grubu öncülüğünde kurulan yapıya devredilmişti.