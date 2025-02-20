Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Çorum FK-Adanaspor maçını Eskişehir bölgesi hakemlerinden Turgut Doman yönetecek.

Doman'ın yardımcılıklarını ise Ömer Lütfü Aydın, Kadir Beyaz, Berk Sipahi yönetecek.

2 MAÇTA 2 BERABERLİK

Doman bugüne kadar kırmızı siyahlıların iki maçında düdük çalarken, kırmızı siyahlılar iki maçtan da beraberlik ayrıldı.

2025 YILINDA HİÇBİR MAÇTA GÖREV ALMADI

2025 yılında hiçbir maçta görev almayan Doman, en son Sivasspor-Galatasaray maçını yönetmişti.