Metruk iş yerinde korkutan yangın
Metruk iş yerinde korkutan yangın
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Çorum’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 21 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 7-14 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 3 hırsızlık ve 3 dolandırıcılık suçlarından olmak üzere 21 şahıs yakalandı.

Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 1 kadın ve 3 erkek şahıs bulunularak ailelerine teslim edildi.

Editör: İhlas Haber Ajansı