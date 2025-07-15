Çorum’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 21 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 7-14 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 3 hırsızlık ve 3 dolandırıcılık suçlarından olmak üzere 21 şahıs yakalandı.

Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 1 kadın ve 3 erkek şahıs bulunularak ailelerine teslim edildi.