Şırnak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle "turuncu kod" alarm verildi, farklı güzergahlarda 22 araç yolda kaldı.

AFAD Başkanlığı tarafından Şırnak için verilen "turuncu kod" uyarısı sonrası kentte yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vali Birol Ekici'nin himayesinde Kaymakamlıklar, İl Özel İdaresi, Karayolları, AFAD, Jandarma, Emniyet, 112, belediyeler ve sağlık ekipleri koordineli şekilde sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez, Uludere, Eruh-Şırnak güzergahındaki yollarda toplam 22 araç yolda mahsur kaldı. Ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Uludere-Hakkari il sınırı 0-13 kilometreleri arasındaki Süvari Kotra Geçidi mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç trafiği yaklaşık 2 saat süreyle durduruldu.

Karayolları Cizre Şube Şefi Ahmet Telli ve AFAD Müdürü Muzaffer İşlek, sahada ekipleri koordine ederek çalışmaların etkin şekilde yürütülmesini sağlıyor.