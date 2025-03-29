Çorum'un Osmancık ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre ilçe merkezi Yazı Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burak A.(22), vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı doktorların müdahalesinin ardından entübe halde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi devam eden Burak A., yoğun bakıma alındı.