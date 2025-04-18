Çorum Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin yaşatılıp gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla "Çiğdem Aşı Şenliği ve Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği" düzenlenecek.

23 Nisan Çarşamba günü saat 14:30’da Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenecek.

Geleneksel çocuk oyunları etkinliği sonrası saat 15:30’da Çorum Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel düzenlenen Çocuk Şenliği ile bayram coşkusu devam edecek.