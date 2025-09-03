Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, Son 24 yılda Çorum ilimizde toplam değeri 120 milyar liraya ulaşan büyük yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Çorum Anadolu’nun kalbi ve kadim şehirlerinden birisi olduğuna dikkat çeken Tuncer; “Son 24 yılda Çorum ilimizde toplam değeri 120 milyar liraya ulaşan büyük yatırımlar yaptık. Bu yatırımlarda en önemli pay, ulaştırma, tarım ve sulama ile çevre ve şehircilik alanlarına ayrılmıştır. Elbette bundan sonra da hız kesmeden bu yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Çünkü Çorum Anadolu’nun kalbi ve kadim şehirlerinden biridir. Hitit uygarlığının başkenti Hattuşa’ya ev sahipliği yapmıştır. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan değerleriyle tarih ve turizmin kesişme noktasıdır. Tarımı ve sanayisiyle güçlü, insanıyla vefakâr bir şehrimizdir.” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye idealine ulaşmak canla başla çalıştıklarını kaydeden Tuncer; “Önümüze büyük hedefler koyduk. Gerçekleştirilmesi imkânsız gibi görünen hayallerimizi birer birer hayata geçirdik. Çok badireler atlattık. Ancak hiçbir zaman vazgeçmedik. Azimle, kararlılıkla ve her şeyden önemlisi inançla çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. 24 yılda Türkiye’yi sağlıkta, eğitimde, şehircilik ve çevre politikalarında, ulaşımda, enerjide, savunmada ve diplomaside bambaşka bir noktaya taşıdık. Bu kazanımların üzerine milletimizin iradesiyle başlayan, geleceğimizi şekillendiren yeni bir vizyon inşa ettik. Milletimizin 2053 ve 2071 ufkuna uzanan bu vizyonun adı Türkiye Yüzyılı Vizyonu’dur. Bu vizyon, Türkiye'yi hak ettiği yere taşıma iradesinin bir göstergesidir.” şeklinde konuştu

Bütün krizlere rağmen, Türkiye’nin dünyanın 17. büyük ekonomisi olarak yoluna devam ettiğini aktaran Tuncer; “Ekonomik olarak kendi kendine yetebilen, yüksek katma değerli üretim yapan ve adil bir gelir dağılımını hedefliyoruz. Milletimizin desteğiyle üreten, büyüyen ve refahını milletine yayan bir ekonomi inşa edeceğiz.” diye konuştu

Konuşmasının devamında Çorum’a yapılan yatırımlara değinen Tuncer, şunları söyledi;

“Türkiye’nin ulaştırma ve altyapı politikaları kapsamında Çorum’da 59 km olan bölünmüş yol toplamı 372 km’ye ulaşmıştır. Osmancık Yolunda Kırkdilim Geçişinde, 3 adet çift tüp tüneli tamamlanmıştır. Kargı-Osmancık-Saraydüzü Yolunda 2 adet 57 m tek köprüsü tamamlanmıştır. Toplam uzunluğu 53 km olan Çorum-İskilip Devlet Yolu tamamlanmak üzeredir. Yatırım programında yer alan Delice-Çorum Hızlı Tren Projesinin yapımına başladık. Bugüne kadar ulaştırma alanında 45,007 milyar TL yatırım gerçekleştirilmiştir. Şehircilikte son 24 yılda yaptığımız çalışmalarla afetlere dirençli, güvenli ve modern şehirler kuruyoruz. Kentsel dönüşüm seferberliği ve sosyal konut projelerimizle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sorunu çözüyoruz. Bugüne kadar ürettiğimiz 1 milyon 703 bin 904 sosyal konut, deprem bölgesinde yıl sonunda tamamlanacak olan 453 bin konut ve devam eden kentsel dönüşüm projelerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çorum ilimizde Konut Seferberliği kapsamında 2002-2023 yılları arasında 14.113 konut yapılmıştır. Şu ana kadar biten ve devam eden projelerle 2 milyar 989 milyon TL toplu konut ve sosyal donatı yatırımı yapılmıştır. Çorum ilimizde 500 milyon liralık yatırımla 825 yataklı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesini şehrimize kazandırdık. 170 yatak kapasiteli diş hastanesi projemizi devreye alıyoruz. Bugüne kadar sağlık alanında toplam 3 milyar 807 milyon TL yatırım yapılmıştır. Çorum ilimizde inşa ettiğimiz Alaca Koçhisar Barajı, Çorum-Osmancık İncesu Göleti Sulaması, Oğuzlar Barajı ile vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Tarım ve orman alanında toplam değeri 29 milyarı aşkın yatırım yaptık. Çiftçilerimize toplam 503 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi gerçekleştirdik. Yüksek öğretimde ise Türkiye’nin 81 ilinde 208 üniversitemizle geleceğe hazırlanıyoruz. 2005 yılında Hitit Üniversitesi’nin kurulmasıyla Çorum’un üniversite şehri olması yolunu açtık. Okulların yenilenmesi, kapasitelerinin arttırılıp eğitimde fırsat eşitliği sunulması ile eğitimde atılımlar yaptık. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. AK Parti aynı zamanda gençlerin partisidir, gençliğin kendisini emin ve güvende hissettiği bir yuvadır. Türkiye Yüzyılı Gençlerin Yüzyılı’dır hedefiyle AK Parti olarak gençlerimize yönelik projelerimizi hayata geçirdik. Gençlik merkezleri, gençlik kampları, spor tesisleri ve stadyumlar kurduk. Yurt kapasitelerini artırdık. Sporculara destekler ve burslar sağladık. Her şehirde teknoloji merkezleri açarak TEKNOFEST gençliği ile Türkiye’nin geleceğini inşa ediyoruz. Bu kapsamda Çorum ilimizde 6800 yatak kapasiteli 8 yüksek öğrenim yurdu yapılmıştır. 5 kulvarlı Alaca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu vatandaşımızın kullanıma sunulmuştur. 480 kişi kapasiteli Dodurga Spor Kompleksi tamamlanmıştır. 3500 kişi kapasiteli Çorum Spor Salonu şehrimize kazandırılmıştır. Sungurlu Güreş Eğitim Salonu sporcularımıza ve sporcu adaylarına hizmet vermektedir.”

Toplantıya AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ile MKYK üyeleri Fahrettin Yahşi, Cengiz Tokmak, İsmet Gergerli ve Serpil Kavrak katıldı.