Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdüren ARCA Savunma tesislerinde incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında üretim hatlarını gezen Prof. Dr. Görgün’e, firmanın faaliyetleri, ürün portföyü, üretim süreçleri ve geleceğe yönelik stratejik planları hakkında Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez tarafından kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Terlemez, savunma sanayisine yönelik yürütülen çalışmalar ve geliştirilmekte olan projeler hakkında detaylı bilgiler paylaşarak, sektörün büyüme dinamikleri ve firmanın hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sungurlu'nun 2026 yılı bütçesi 2 milyar 89 milyon
Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişiyle tamamlanırken Prof. Dr. Görgün, tesiste yürütülen çalışmaları memnuniyetle karşıladığını ifade ederek ARCA Savunma yönetimine başarılar diledi.

Muhabir: Çorum Hakimiyet