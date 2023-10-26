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HURŞİT BOZKURT

İşletmeciliğini Tuğrul Uysal’ın yaptığı Tugicars Automobile Exutive Center, hizmete girdi.

Mimar Sinan Mahallesi Galericiler 14.Sokak numara 4 adresinde ikinci el ve sıfır araç alım-satım ile Çorum halkının hizmetinde.

2.el ve sıfır oto alım satımda kalite ve güvenin adresi olduklarını belirten Tuğrul Uysal; “Yeni açılan işyerimize herkesi bekliyoruz.” dedi

Araç alım-satımda müşterilerine her türlü kolaylık sağladıklarını belirten Uysal, araç alacakları Tugıcars’a uğramadan almamalarını tavsiye etti.