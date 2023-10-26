HURŞİT BOZKURT

Çorumlu üniversite öğrencisi asansör faciasında hayatını kaybetti Çorumlu üniversite öğrencisi asansör faciasında hayatını kaybetti

İşletmeciliğini Tuğrul Uysal’ın yaptığı Tugicars Automobile Exutive Center, hizmete girdi.

Mimar Sinan Mahallesi Galericiler 14.Sokak numara 4 adresinde ikinci el ve sıfır araç alım-satım ile Çorum halkının hizmetinde.

2.el ve sıfır oto alım satımda kalite ve güvenin adresi olduklarını belirten Tuğrul Uysal; “Yeni açılan işyerimize herkesi bekliyoruz.” dedi

Araç alım-satımda müşterilerine her türlü kolaylık sağladıklarını belirten Uysal,  araç alacakları Tugıcars’a uğramadan almamalarını tavsiye etti.