İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Her Gebeye Ebe” uygulaması kapsamında anne adaylarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Normal Doğum Eylem Planı çerçevesinde hayata geçirilen uygulamayla, gebelerin hamilelik sürecinden doğuma ve doğum sonrasına kadar sağlık hizmetlerine daha etkin erişmeleri hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında koordinatör ebeler ve halk sağlığı uzmanları, anne adaylarını evlerinde ziyaret ederek gebelik takibi, doğuma hazırlık, gebe okulu hizmetleri ile anne ve bebek sağlığının korunmasına yönelik bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sunuyor.

Yetkililer, yürütülen çalışmalarla anne adaylarının fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan doğuma bilinçli şekilde hazırlanmasının amaçlandığını belirtti.