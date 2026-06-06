Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, Kurban Bayramı tatili sürecinde acil serviste görev yapan personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 9 günlük bayram tatili boyunca acil servis birimine toplam 14 bin 531 başvuru olduğunu belirterek, hastanede yapılan toplam ameliyat sayısının 179, acemi kasap başvurularının ise 96 olduğunu ifade etti.

Başhekim Gömeç, bayram tatili süresince büyük bir özveri ve istekle görev yapan acil servis personeli ile bir araya geldi. Bayram tatili sonrasında gerçekleştirilen bu anlamlı buluşmada Başhekim Gömeç, acil servis çalışanlarına gösterdiği üstün gayretten dolayı teşekkür etti.

Başhekim Gömeç, ​"Bayram tatili boyunca kesintisiz ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak adına ortaya koyduğunuz emek çok kıymetli, bu sebeple tüm acil servis çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" ifadelerinde bulundu.