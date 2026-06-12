İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, beraberindeki heyetle birlikte Mecitözü’ndeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Program kapsamında Mecitözü Devlet Hastanesi, Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 2 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ziyaret edildi. Sağlık hizmetlerinin işleyişi, personel durumu, hasta yoğunluğu ve fiziki altyapı yerinde değerlendirildi.

Sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Prof. Dr. Zehir, hizmet kalitesinin artırılması ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi amacıyla saha ziyaretlerine önem verdiklerini belirtti.

Zehir, özverili çalışmalarından dolayı sağlık personeline teşekkür etti.