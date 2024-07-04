Çorum'da İl Ticaret Müdürlüğünce yapılan denetimlerde 6 üründe fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 3 firma hakkında tutanak tutulduğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında 704 firmada fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimi yapıldığı belirtildi.

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Temel gıda, temizlik, giyim ürünleri satan mağazalar ile kafe ve restoranlarda yapılan denetimlerde 6 üründe fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 3 firma hakkında tutanak tutulduğu aktarılan açıklamada, tutanakların Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne iletildiği ifade edildi.

Açıklamada, denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

Editör: Çorum Hakimiyet