AK Parti Meclis Grubu, uzun süredir gündemde olan doğum izni düzenlemesine ilişkin hazırlanan taslak çalışmada son rötuşları önümüzdeki hafta yapacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmayla hem düşen doğurganlık hızının yükseltilmesi hem de aile yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKACAK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan taslak düzenleme, mevcut mevzuata göre annelere tanınan 16 haftalık (doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta) doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasını öngörüyor. Yeni uygulamanın 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylece anneler, bebekleri yaklaşık 6 aylık olduğunda iş hayatına dönebilecek.

BABALIK İZNİ ÖZEL SEKTÖRDE DE ARTACAK

CNN Türk'ün haberine göre; taslakta yer alan bir diğer önemli düzenleme ise babalık izinlerine yönelik. Mevcut durumda kamu çalışanı babalar 10 gün babalık izni kullanırken, özel sektörde bu süre yalnızca 5 gün olarak uygulanıyor. Yeni düzenlemeyle özel sektör çalışanlarının babalık izni de kamu personelindeki gibi 10 güne çıkarılacak.

Taslağa göre 2026 yılında ücretli doğum izni süresi 24 haftaya yükseltilecek. Bu adımla hem çalışan annelerin daha uzun süre bebekleriyle vakit geçirebilmesi hem de aile yapısının güçlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Doğum ve babalık izinlerini kapsayan düzenlemenin önümüzdeki haftalarda Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.