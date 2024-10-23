Ankara'da yaşayan Çorumlu genç, husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Edinilen bilgilere Çorum'un Bayat ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 30 yaşındkai Aykut Alparslan, Ankara'nın Polatlı ilçesinde husumetlisi ile sokakta karşılaştı.
Bir süre konuştuktan sonra ikili arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Mehmet Korkmaz (35), Çorumlu Aykut Alparslan'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polatlı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan buradan da Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Çorumlu genç, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra kaçan şüpheli Mehmet Korkmaz ekipler tarafından yakalanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çorumlu gencin cenazesinin ise bugün Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.