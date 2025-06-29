Ortaköy’de üreticiye %70 hibe destekli 34 adet mobil süt sağım makinesi dağıtıldı.
Ortaköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi(TULİP) kapsamında mobil süt sağım makinesi dağıtımı gerçekleştirildi.
Programa İl Müdür Yardımcısı Bayram Rıdvan Dikici, il/ilçe Müdürlüğü teknik personeli ve üreticiler katıldı.
TULİP kapsamında Ortaköy’e bağlı köylerde hayvancılık faaliyetinde bulunan işletmelere yönelik %70 hibe destekli 34 adet mobil süt sağım makinesinin dağıtımı yapıldı.
Dağıtım ile süt hijyeninin artırılması, üretim verimliliğinin yükseltilmesi, küçük ölçekli aile işletmelerinin desteklenmesi, sürdürülebilir hayvancılık uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.