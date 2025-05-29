Niğde’de yaşayan Çorumlu genç geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından bir süredir kendisinden haber alınamayan 34 yaşındaki Murat Oktar’ın evine giden yakınları, genci hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Durumu hemen sağlık ekiplerine bildiren aile, yapılan ilk müdahalenin ardından Oktar’ın hayatını kaybettiğini öğrendi. Yapılan incelemeler sonucunda Murat Oktar’ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Oktar’ın cenazesinin, ailesinin yaşadığı Alaca ilçesine getirilerek bugün öğle namazına müteakip Ömer Paşa Camii (tarihi eski cami) kılınan cenaze namazının ardından Alaca ilçe mezarlığına defnedildi.