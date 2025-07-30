3x3 Basketbol turnuvasına başvurular devam ediyor.

Çorum Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvasına başvurular 7 Ağustos perşembe günü saat 17'ye kadar yapılması gerekiyor.

Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık yaz tatilinde basketbol sever çocukları ve gençlere eğlenceli anlar yaşatmak için düzenledikleri turnuvaya tüm basketbol severleri beklediklerini söyledi.

Turnuvaya başvuruların 7 Temmuz perşembe akşamına kadar kendisine yapılması gerektiğini belirten İl Temsilcisi Ali Karabıyık müsabakaların 8 Ağustos'ta Atatürk Spor Salonu arkasındaki açık hava potalarında oynanacağını söyledi.

Turnuvaya katılmak isteyen takımların detaylı bilgi almak için 0554 9621477 nolu telefondan kendisine ulaşabileceklerini söyledi.