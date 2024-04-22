23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 3x3 Basketbol Turnuvasında dereceye giren okullara kupaları verildi.

Osmancık İlçe Spor Salonu’nda yapılan turnuvada kızlar ve erkeklerde dörder okul mücadele etti.

Kızlarda Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu erkeklerde ise Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu birinciliği kazandı.

3x3 Basketbol Turnuvasında kızlarda üç maçını da kazanan Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu turnuva birincisi olurken Atatürk Ortaokulu ikinci Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu üçüncü Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Genç erkeklerde ise Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu tüm rakiplerini yenerek turnuva birinciliğini kazanırken Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu ikinci Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu üçüncü Atatürk Ortaokulu ise dördüncülük kupası aldı.

Müsabakalar sonunda kategorilerindedereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.