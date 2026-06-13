Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Amasya Merzifon Havalimanı’nın 2026 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan resmi verilere göre, Mayıs ayında havalimanından toplam 12 bin 215 yolcu hizmet aldı.

Mayıs ayı içerisindeki yolcu hareketliliğinin 11 bin 937’sini iç hat uçuşları oluştururken, dış hat yolcu trafiği ise 278 olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde Amasya Merzifon Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 92, dış hatlarda 5 olmak üzere toplamda 97’ye ulaştı.

Taşınan yük, kargo, posta ve bagaj trafiği ise Mayıs ayında toplam 91 ton olarak gerçekleşti.

5 AYDA 66 BİN KİŞİ KULLANDI

Havalimanının 2026 yılının ilk 5 aylık (Ocak-Mayıs) dönemini kapsayan toplam verileri de netleşti. Yılın ilk 5 ayında Amasya Merzifon Havalimanı’nı kullanan toplam yolcu sayısı 66 bin 9 oldu.

Bu süreçte toplam uçak trafiği 500 olarak gerçekleşirken; kargo, posta ve bagajdan oluşan toplam yük trafiği ise 595 tona ulaştı.