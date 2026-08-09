İskilip'e bağlı Yalakçay Köyü’nde 8 yaşındaki Selin Yılmaz, Obruk Barajı’nda boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Selin, baraj kenarında oynadığı sırada terliğini suya düşürdü. Terliğini almak için suya giren küçük çocuk bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılarak İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Selin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.