Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, 5 kaymakamın görev yeri değişirken, Osmancık ve Alaca Kaymakamlığına ise yeni isimler atandı.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Hatay, Kırıkhan Kaymakamlığına,

Çorum Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Kahramanmaraş-Dulkadiroğlu Kaymakamlığına,

Çorum Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, Artvin Şavşat Kaymakamlığına,

Çorum Bayat Kaymakamı Seher Söyler, Malatya Arguvan Kaymakamlığına,

Çorum Uğurludağ Kaymakamı Mehmet Buğra Katırcı, Bingöl-Yayladere Kaymakamlığına atandı.

Van-Tuşba Kaymakamı Furkan Duman Osmancık Kaymakamlığına,

Bingöl Vali Yardımcısı Engin Tok Alaca Kaymakamlığına atandı.