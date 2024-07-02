Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, 5 kaymakamın görev yeri değişirken, Osmancık ve Alaca Kaymakamlığına ise yeni isimler atandı.
Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Hatay, Kırıkhan Kaymakamlığına,
Çorum Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Kahramanmaraş-Dulkadiroğlu Kaymakamlığına,
Çorum Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, Artvin Şavşat Kaymakamlığına,
Çorum Bayat Kaymakamı Seher Söyler, Malatya Arguvan Kaymakamlığına,
Çorum Uğurludağ Kaymakamı Mehmet Buğra Katırcı, Bingöl-Yayladere Kaymakamlığına atandı.
Van-Tuşba Kaymakamı Furkan Duman Osmancık Kaymakamlığına,
Bingöl Vali Yardımcısı Engin Tok Alaca Kaymakamlığına atandı.
Editör: Haber Merkezi