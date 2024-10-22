Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Çorum’da eğitimler düzenledi.

İki grup halinde gerçekleştirilen programda ilk olarak kooperatif ortağı olan kadınlara yönelik sonrasında ise kooperatif ortağı olma/kurma potansiyeli olan kadınlara yönelik eğitimlerde yapıldı.

Toplam 80 kadının katıldığı eğitimlerde kooperatifçilik ve temel esasları, kooperatif işletmeciliği, gıda güvenilirliği, iletişim ve işbirliği, kaynak yaratma ve proje yazımı konuları ele alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ile Şube Müdürü Atiye Kayalar'ın katılımcılara katılım belgelerini vermesiyle eğitim programı sona erdi.