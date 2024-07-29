Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Alaca Kalehisar Kazı Alanı’nda incelemelerde bulundu.

Sinop-Alanya ve Ankara-Samsun Kervan Yolları geçiş güzergahında dönemin önemli yerleşim merkezi konumundaki Kalehisar (Mahmudiye Köyü) kazı alanında incelemelerde bulunan Vali Dağlı, 2019 yılında başlanan kazı çalışmasında gelinen son durum hakkında kazı ekibinden bilgi aldı.

Proje ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Kalehisar köyünde Selçuklu dönemine ait yapılar gün yüzüne çıkarılması planlanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Alaca Kaymakamlığı’nın desteği ile başlatılan çalışmalar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin başkanlığında, Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Mahmud Drahor, Uşak Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Günnur Aydoğdu, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinden Araştırma Görevlisi Ali Rıza Bilgin, Gümüşhane Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Beste Çok, İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsünden Yasser Dallal ile Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümü lisans öğrencilerinden Necla Başar, Berfin Yetiş, Nihal Çağlanoğlu, Okan Güngör ve Bakanlık Temsilcisi Çorum Müzesi Uzmanı Firdevs Yıldırım’dan oluşan bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor.

Mahmudiye köyü yakınındaki sit alanı içerisinde, Behramşah Külliyesi ismiyle de bilinen bir medrese ile bu yapının güneydoğusunda bir kervansaray günümüzde ayakta olan yapılardan. Bu yapıların güneybatısında yer alan Kalehisar Kalesinde ise yine bu yapılar ile çağdaş olduğu düşünülen sur kalıntıları ve karakol binası olduğu düşünülen bir yapı bulunmakta. Çalışmalar neticesinde yapılan tespitler, burasının Anadolu Selçuklu dönemine ait bir kent olduğunu doğrulamaktadır. Kalehisar, Orta Karadeniz bölgesinde araştırması devam eden tek Anadolu Selçuklu kenti olma özelliği ile öne çıkıyor.